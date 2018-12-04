Başkale'de çatı yangını

Van'ın Başkale ilçesinde soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev hasar gördü.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Düztepe Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Zübeyir Sarı isimli vatandaşa ait evde çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, evin diğer odalarına sıçramadan su ve köpük kullanarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.