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Başkale'de çığ tehlikesinden dolayı mahalle yolu yeni ulaşıma açıldı

Van’ın Başkale ilçesinde, çığ düşme tehlikesi nedeniyle kapalı olan merkeze 67 kilometre uzaklıktaki Yukarı Dallı Mahallesi yolu ekiplerin geceli gündüzlü hummalı çalışması sonucu ulaşıma açılabildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, çığ düşme tehlikesi nedeniyle kapalı olan merkeze 67 kilometre uzaklıktaki Yukarı Dallı Mahallesi yolu ekiplerin geceli gündüzlü hummalı çalışması sonucu ulaşıma açılabildi.


Yurdun birçok bölgesinde ilkbahar havası yaşanırken, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesinde çığ düşme tehlikesi olmasından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale Şube Şefliği ekipleri nisan ayında karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucu mahalle yollarındaki kar kütleleri temizlenerek, yollar ulaşıma açıldı.


Karla mücadele çalışmaları ilgili açılma yapan Başkale Şube Şefi Ümit Aslan, “Bölgenin engebeli bir arazide olmasından dolayı sürekli çığ düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Geçen sene aynı bölgede çalışan ekiplerimiz çığ altında kaldı ve basına da konu oldu. Bu yıl ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın ulaşımı aksamasın diye çalıştı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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