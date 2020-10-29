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Başkale'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van’ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Başkale Kaymakamlığı bahçesinde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Başkale Anadolu Lisesinde devam etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Asım Solak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin bayrak gösteriminin ardından Başkale İlkokulu öğrencilerinin orotoryo gösterisiyle program son buldu.

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