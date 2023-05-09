İhlas Haber Ajansı

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Başkale'de ‘Cumhuriyet'in 100. Yılı Resim Sergisi' açıldı

Van’ın Başkale ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafında hazırlanan ‘Cumhuriyet’in 100.

Van'ın Başkale ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafında hazırlanan ‘Cumhuriyet'in 100. Yılı Resim Sergisi' büyük ilgi gördü.


"Cumhuriyet'in 100. Yılı Resim Sergisi" başlığıyla hazırlanan sergi için Başkale Spor Salonunda açılış programı düzenlendi. Açılışa Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ve ilçe protokol üyeleri, küratörler ve sanatseverler katıldı. Resim sergisine “Cumhuriyeti Böyle Kazandık” adlı tablosuyla katılım sağlayan Fatih Ortaokulu öğrencisi Emir Baran Bakışkan, yaptığı resimle cumhuriyetin nasıl kazanıldığını anlattığını söyledi.


Geçtiğimiz yıl Van'da yapılan resim yarışmasında il birincisi olan Oğulveren Ortaokulu öğrencisi Esma Demirhan da büyük bir ressam olmak istediğini söyledi. Demirhan, “Bu tür sergiler çok önemli. Bu resmimde saksı içinde yeşeren yaprakları yaptım. Yeşil yapraklar cumhuriyetin yenilikleri, kurumuş yapraklar ise cumhuriyet öncesini anlatıyor. Geçen sene de Van'da yapılan bir resim yarışmasında il birincisi oldum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. Hedefim büyük bir ressam olmak” dedi.


Cumhuriyetin kuruluşunda iz bırakan eserlerin yer aldığı sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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