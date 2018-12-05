Başkale'de dondurucu soğuklar

Van'ın Başkale ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Başkale ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar adeta buz kesti. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçedeki ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Zaman zaman etkili olan yoğun sis nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, ilçe genelinde kırsal mahallerde gece gündüz demeden aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.