Başkale'de ev yangını

Van’ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.
Van'ın Başkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı
Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gintikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.