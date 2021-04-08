Başkale'de ev yangını

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiler göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Ortayol Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Kara'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan eve kısa sürede müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.