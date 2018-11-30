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Başkale'de fırın denetimi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki fırınları denetleyerek ekmek gramajının uygunluğu, hijyen, temizlik ve sağlık kurallarına uygunluk, iş yeri açma ruhsatı ve personel temizliği kontrolleri yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırıncılara göstermiş oldukları titizlikten dolayı teşekkür ettiler.

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