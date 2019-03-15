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Başkale'de görevli iki hekim, ‘yılın doktoru' seçildi

Van’ın Başkale ilçesinde görev yapan Uzm.

Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan Uzm. Dr. Feride Yılmaz ve Dr. M. Furkan Kınacı, ‘yılın doktoru' seçildi.


Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak kendi illerinde sağlık çalışmalarına yaptıkları katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlıkları ve duyarlılıkları dikkate alarak 'yılın doktoru'nu belirliyor.


14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da katılımıyla yapılan resepsiyonda, ‘yılın doktoru' seçilenler de ödüllendirildi.


Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun da katılımıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ‘yılın doktoru' seçilen hekimler arasında, Van'ın Başkale Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Feride Yılmaz ve Başkale Albayrak Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. M. Furkan Kınacı da yerlerini aldı.


Yılın doktorlarına başarı belgeleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından verildi.

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