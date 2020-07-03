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Başkale'de iki mahalle ve bir mezra karantinaya alındı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde iki mahalle ve bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle ve bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Başkale ilçesine bağlı Yanal ve Esenyamaç mahalleleri ile Sualtı mezrasında korona virüs vakalarının olması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yanal ve Esenyamaç mahalleleriyle Sualtı mezrasında korona virüs vakalarının olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Temmuz 2020 günü saat 00.00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelerin giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.


Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

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