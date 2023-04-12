Başkale'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 2400 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kısa sürede her yer beyaza büründü. Van-Hakkari karayolundaki 2800 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda zaman zaman aksamalar olurken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. İş makineleri karla kaplı yollarda kar küreme temizleme çalışmaları yaparken gizli buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.