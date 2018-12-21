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Başkale'de kar temizleme çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde geç saatlere kadar kar temizleme çalışması yürütüyor.


Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıyor.


Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de, dün geceden beri 18 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açarken, 15 mahalle yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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