Başkale'de kar yağışı altında karne sevinci

Van'ın Başkale ilçesindeki 13 bin 473 öğrenci, karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi.

Kar yağışının etkili olduğu 2400 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri Başkale'de öğrenciler karnelerini alarak büyük bir sevinç yaşadı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşalan Mahallesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve eşi Esra Solak, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile öğrencilere karneleriyle birlikte oyuncak dağıttı. İlk defa kaymakam gören öğrenciler, kar yağışı altında karne ve hediye almanın sevincini yaşayarak evlerinin yolunu tuttu. Okuldaki öğretmenleri başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Solak, Başkale Kaymakamlığı ve belediyesi olarak eğitime her zaman katkı sunmak için hazır olduklarını belirterek, öğrencilere tatillerinin iyi geçmesi temennisinde bulundu.