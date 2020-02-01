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Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Van’ın Başkale ilçesi, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ile 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ilçesi, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ile 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kapanan 40 mahalle ve 50 mezra yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesiyle Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Belediyenin kriz masası koordinesinde birim müdürlerinin denetiminde yürütülen karla mücadele çalışmalarının yağış süresince ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.

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