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Başkale'de kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Başkale ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kapanan 17 mahalle ve 17 mezra yolunun da açılması için Van Büyükşehir Belediyesiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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