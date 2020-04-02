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Başkale'de kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


2400 rakımlı olan Başkale ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede kar yağışının etkisiyle tekrar havalar soğudu. İlçede kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Van-Hakkâri karayolu üzerindeki 2700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ise Karayolları ekipleri çalışma yaptı.


Araçlarının üstünü ve iş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar, kar yağışından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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