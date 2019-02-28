İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de karla mücadele çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İlçede günlerdir süren dondurucu soğukların ardından tekrar kar yağışı başladı. Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Aralıklı devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerde amansız bir mücadele yürüten karla mücadele ekipleri, kapanan yollar için başta çarşı merkezi olmak üzere birçok mahallede çalışma başlattı.


Başkale-Van karayolu üzerindeki Güzeldere geçidinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kar yağışının perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.