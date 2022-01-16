İhlas Haber Ajansı

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Başkale'de kartpostallık görüntüler

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


Başkale'de dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı merkezde ve köylerde yolları ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası dışarı çıkan vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirirken, belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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