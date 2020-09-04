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Başkale'de korona virüs tedbirleri denetimi

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla ilçede korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın katılımıyla ilçede korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.


Başkale ilçesinde ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlere Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın yanı sıra Başkale Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ve zabıta ekibi katıldı. Denetimler kapsamında Kaymakam Solak ile beraberindekiler, çarşı merkezinde esnafı dolaşarak vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

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