Başkale'de kültür ve tarih gezileri devam ediyor

Van'ın Başkale Belediyesi hayata geçirilen “Serhattan Ecdada, Başkale'den Çanakkale'ye” gezileri kapsamında 45 öğrenci Çanakkale, Bursa ve İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Başkale Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik yapılan “Serhattan Ecdada, Başkale'den Çanakkale'ye” gezileri devam ediyor. Çanakkale'de Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı'nı gezen öğrenciler, Vanlı şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti. Ardından Bursa'ya geçen öğrenciler, burada Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bursa Ulu Cami, Panorama 1326, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri ve 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ı gezerek Bursa turu yaptı.

Çanakkale ve Bursa gezilerinin ardından İstanbul'a geçen öğrenciler, burada da Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, İstanbul Üniversitesi, Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi ve İstanbul Akvaryum'u gezdikten sonra boğazda tekne turu yaptı.

5 günlük gezinin ardından Başkale'ye dönen öğrencileri karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle gezi hakkında sohbet etti. Çanakkale'de her kesimden insanların bu topraklar için canını verdiğini belirten Solak, "Lise öğrencilerimiz için gezilerin moral ve motivasyon olmasını umuyoruz. Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi büyükşehirlerde üniversite okumalarını istiyoruz. Öğrencilerimize desteğimiz tamdır. Çocuklarımızın devletimiz, milletimiz için iyi yerlere geleceklerine inancım tamdır" dedi.

Geziye katılan Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mercan Tekin, Çanakkale'de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Dedelerimiz ve atalarımız bizler için burada canlarını feda etmişler. Burada yaşadığım duyguların tarifi yoktur. Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Bize bu duyguları yaşamamıza vesile olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.