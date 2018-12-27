Başkale'de mahalle ve mezra yolları kapandı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken ilçe merkezinde ise Başkale Belediyesi ekipleri çarşı merkezinde karla mücadelesini sürdürüyor.