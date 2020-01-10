İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de ‘Mahremiyet Eğitimi' semineri

Van’ın Başkale ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerleri ve ilçede yaşayan kadınlara yönelik ”Mahremiyet Eğitimi” semineri düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerleri ve ilçede yaşayan kadınlara yönelik ”Mahremiyet Eğitimi” semineri düzenlendi.


Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Başkale Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminer programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Fatma Aslan tarafından verilen seminerde; ‘Mahremiyet nedir? Çocuğun gelişim dönemlerine göre mahremiyet eğitimi, ailelerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Mahremiyet eğitiminin önemi' konularında bilgilendirmeler yapıldı.


Eğitim, eğiticiler ve katılımcılar arasındaki karşılıklı görüş ve öneri alışverişiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.