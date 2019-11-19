Başkale'de 'Mevlid-i Nebi Haftası' programı

Van'ın Başkale ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Başkale Müftülüğünce Yatılı Bölge Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra ‘Peygamberimiz ve Aile' konulu bir konferans veren İl Müftüsü Ömer Keskin, Peygamberimizin sözlü ve fiili rehberliğine büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Keskin, "Kur'an'da ‘örneklerin en güzeli' şeklinde takdim edilen Sevgili Peygamberimiz, hayatın her alanına ve her anına sözleri ve davranışlarıyla rehberlik ve öncülük etmektedir. Bugün ailede yaşanan huzursuzluğun temel sebebi, aile bireylerinin başta karı koca olmak üzere ilhamını Kur'an ve sünnetten almamasıdır. Özellikle sosyal medya aracılığıyla aile bütünlüğümüze kimi zaman filmler, kimi zaman televizyon dizileri, kimi zaman yarışma programlarıyla saldırılar gerçekleşmekte ve ne yazık ki çok defa kalıcı hasarlar oluşturulmaktadır. Aile bütünlüğüne yönelen bu saldırılardan korunmanın tek çaresi, Peygamberimizin mesajlarına sımsıkı sarılmak ve evlatlarımızı bu yolda yetiştirmeye gayret etmektir" dedi

Başkale Kaymakamı Asım Solak ise, “Peygamber Efendimizin verdiği mesajları uygulayabilsek, ne kendi dünyamızda ne de insanlık dünyasında hiçbir problem kalmaz. İlk emir 'Oku'dur, ama ne acıdır ki hayatımızda okumak ya azdır ya da hiç yoktur. Bu şekilde kurtuluşa ermemiz mümkün değildir. İnşallah Mevlid-i Nebi Haftası buna vesile olur. Peygamberimizin bizlere verdiği mesajları anlar, hayatımızda uygularız" diye konuştu.

İlahi dinletisi ve sinevizyon gösterisiyle son bulan programda, gül ve kitap dağıtılırken, Kaymakam Asım Solak ise Müftü Ömer Keskin'e hediye takdim etti.