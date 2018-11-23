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Başkale'de Mevlid-i Nebi Haftası

Van’ın Başkale İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve gençlik” konulu bir konferans düzenlendi.

Van'ın Başkale İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve gençlik” konulu bir konferans düzenlendi.


Başkale İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve gençlik” konulu bir konferans düzenlendi. Başkale Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) konferans salonunda düzenlenen konferansa İl Müftüsü Nimettullah Arvas, Başkale Müftüsü İsmail Aydın, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, Tapu ve Kadastro Müdürü Nafiz Yolcu, Milli eğitim Müdür Kemal Özkara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve gençlik” konulu konferansta konuşmacı olarak katılan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Peygamberimizin yaşadığı dönemi ve gençliği anlatarak, “Günümüzde yıkık ve biçare nice gönüller, horlanıp itilenler, yalnızlığa terk edilenler, onuru ve haysiyeti zedelenenler, insanlığını yitirenler, Rahmet Elçisi'nin ilkeleriyle hayat bulmaya ne kadar da muhtaç. O'nun ümmeti olan bizler de, bu ilkeleri yaşama ve yaşatma konusundaki sorumluluğumuzu göz ardı etmeyelim. Yüce Rabbimiz, bizleri onun yolundan ayırmasın ve şefaatine nail eylesin" dedi.


Konferansta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Hazret-i Peygamber ve Gençlik adlı kitap dağıtılırken, liseler arası yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verilerek program sona erdi.

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