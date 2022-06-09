İhlas Haber Ajansı

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Başkale'de mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında 7 Haziran'da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 adet dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi, mevzi içine gömülü vaziyette 1 adet VS-50 tip Antipersonel mayın, ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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