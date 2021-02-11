Başkale'de muhtarlar toplantısı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak başkanlığında kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Anadolu Lisesinin toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Solak, “Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek, korona virüs aşısı konusunda bilgilendirme yapmak için toplandık. Muhtarımız köyde ve mahallede önderlik yapan, iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkın da temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır” dedi.

Kaymakam Solak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelede muhtarların sorumluluklarını yerine getirmesi, vatandaşa gerekli uyarıları yapması, kurum müdürleriyle sürekli irtibat halinde olmalarını ve aşılama konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi.

Toplantıda kurum amirleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparken, muhtarlar ise taleplerini dile getirdi.