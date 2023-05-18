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Başkale'de ‘Okullar Arası Kros Yarışması' yapıldı

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen ‘Okullar Arası Kros Yarışması’nda öğrenciler birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen ‘Okullar Arası Kros Yarışması'nda öğrenciler birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığının 2023 spor etkinlikleri programı çerçevesinde ilçede koşu yarışması düzenlendi. Kadir Saruhan Caddesi'nde startı verilen koşu, 2 bin 200 metre sonra Başkale Millet Bahçesi'nde son buldu. 24 okuldan 384 kız ve erkek öğrencinin katıldığı yarışmada Özpınar Ortaokulundan Şervan Zengel, Sallıdere Ortaokulundan Miran Gülce, Yavuzlar Ortaokulundan Hatice Bozkurt ve Böğrüpek Ortaokullundan Esra Uzun birinci olurken, öğrencilerin ödüllerinin 19 Mayıs'ta verileceği belirtildi.

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