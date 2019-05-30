Başkale'de okuma bayramı

Van'ın Başkale ilçesindeki Başkale Merkez İlkOkulu birinci sınıf öğrencileri, "Okuma Bayramı" etkinliği düzenledi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Cansın Meriç, iyi bir insan olmanın ilk adımını atan öğrencileri tebrik etti. Çocuklara yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade eden Meriç, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza fırsat ve imkânlar sunulduğunda yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Gelecek yaşamları için çok önemli olan bilgiden bilgi üretebilme, ülkemiz yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle daha güçlü, daha mutlu, daha uygar olacak" dedi.

Öğrenciler ise öğretmenlerinin desteğiyle "Okuma Bayramı" için hazırladıkları gösterileri sundu. Miniklerin gösterilerinde anne ve babaları duygulu anlar yaşadı.

Türkülerin seslendirildiği, şiirlerin okunduğu etkinlikte, okumaya geçen öğrencilere hediyeler dağıtıldı,

Etkinliğe Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.