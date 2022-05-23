Başkale'de ‘Ortaokullar Arası Futsal Turnuvası' tamamlandı

Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ortaokullar Arası Futsal Turnuvası' tamamlandı.

Başkale'de öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına 10 Mayıs'ta başlayan turnuvaya ilçedeki ortaokullardan 18 takım katıldı. Başkale Spor Salonunda gerçekleşen turnuvada final maçlarını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yarbay Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erhan Ertem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve taraftarlar birlikte izledi. Kızlar final karşılaşmasında Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu ile Sallıdere Ortaokulu arasında oynanan karşılaşmayı Sallıdere Ortaokulu kazanırken, erkeklerde ise Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu, Ayyıldız Ortaokulunu mağlup ederek şampiyon oldu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, karşılaşmanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim ederek, turnuvaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.