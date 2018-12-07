Başkale'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Van'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özel Harekât Polisi Tugay Buruç başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Başkale Özel Harekât Büro Amirliğinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum müdürleri, Polis Memuru Tugay Buruç'un mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Başkale Müftülüğünde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Başkale Müftüsü İsmail Aydın tarafından başta Buruç olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Yapılan duaların ardından verilen yemekle program son buldu.