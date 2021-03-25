İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda arazide taşların arasında gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda arazide taşların arasında gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.


Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama sonucunda taşların arasına gizlenmiş bir adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 76 adet fişek ele geçirildi.


Silah ve mühimmata el konulurken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.