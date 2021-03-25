Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda arazide taşların arasında gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama sonucunda taşların arasına gizlenmiş bir adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 76 adet fişek ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el konulurken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.