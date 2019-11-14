İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de ‘Sinema Salonu ve Kültür Merkezi' çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına hitap edecek bir sinema salonu ve kültür merkezi için çalışma başlattı.

Van'ın Başkale Belediyesi, ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına hitap edecek bir sinema salonu ve kültür merkezi için çalışma başlattı.


Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Van'ın önemli ilçelerinden olan Başkale'deki eski sağlık ocağının bulunduğu alanda yapılacak sinema salonu ve kültür merkezinin ilçeye değer katacağını söyledi. Başkale'nin tüm mahallelerine hizmetleri ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Acar, ilçenin kültür ve medeniyet şehrine yakışır şekilde gelişmesini önemsediklerini kaydederek, “Sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağı tesisleri ilçemize kazandıralım istiyoruz. Merkezde 300 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sinema ve tiyatro salonları, kütüphane ve kafeterya gibi alanlarla birlikte bin 500 metrekare alana oturacak güzel bir kültür merkezi yapılacak. Bu mekan, Başkale'nin her türlü sosyal, sanatsal ve kültürel aktivitelerinin yapılacağı önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.