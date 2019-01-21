İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de tandır evi yangını

Van’ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden Şahabettin Karahan isimli vatandaşa ait tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bölgeye yakın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.