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Başkale'de tipiden dolayı minibüs şarampole yuvarlandı

Van’ın Başkale ilçesinde yolun kaygan olması ve aşırı fırtınadan dolayı devrilen minibüsün sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Van'ın Başkale ilçesinde yolun kaygan olması ve aşırı fırtınadan dolayı devrilen minibüsün sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.


Doğu Anadolu Bölgesinde 3 günden buyana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erkan Aybar yönetimindeki 63 B 2410 plakalı minibüs, yolcularını almak için Albayrak Mahallesine giderken ilçesinin çıkışında yolun kaygan olması ve aşırı fırtınadan dolayı yoldan çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole devrilen minibüs belediyenin iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

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