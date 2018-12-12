Başkale'de “Türkiye-İran Sınır Güvenliği” toplantısı

İran'ın Sero şehri Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere karayoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. İran heyeti; Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin tarafından karşılandı. Van merkezde gerçekleşen toplantıda, iki ülke için sınır güvenliği ve önemli konular ele alındı.

Monferid ve beraberindeki heyeti ağırlayan Kaymakam Solak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve şehirler için hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini belirtti.

İran heyeti, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ayak bastıkları andan itibaren kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.