Başkale'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve skunk ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Mart 2022 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Başkale ilçesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon sonucunda araziye gizlenmiş vaziyette 2 kilogram metamfetamin ve 3 kilo 500 gram skunk ele geçirilmiş olup, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.