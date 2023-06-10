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Başkale'de voleybol turnuvası sona erdi

Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Gençlik ve Spor takımı oldu.

Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Gençlik ve Spor takımı oldu.


Başkale Kaymakamlığı ile belediye öncülüğünde başlatılan turnuva, 8 grup halinde ve 24 takımın katılımıyla gerçekleşti. Başkale Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın final maçı, ‘Gençlik ve Spor' ile ‘Cesurlar' takımları arasında oynandı. Sonuna kadar çekişmeli geçen maçı Gençlik ve Spor Takımı kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Cesurlar Takımı ikinci ve Kız Meslek Takımı ise üçüncü oldu.


Karşılaşmanın sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödüllerini veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, turnuvaya katılan takımları ve turnuvaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.


Final maçını Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serdar Bağcı ve çok sayıda vatandaş izledi.

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