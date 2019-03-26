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Başkale'de yangın eğitimi ve tatbikatı

Van’ın Başkale ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen yangın eğitimi sonrası uygulamalı olarak tatbikat yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahseden Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, öğretmenlerin bu konudaki farkındalıklarının arttığını söyledi.


Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda da bilgiler veren Motor, eğitimlerin Van'ın tüm ilçelerinde yapıldığını ifade etti.

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