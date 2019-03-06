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Başkale'de yangın tatbikatı

VAN (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Başkale Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda bir tatbikat gerçekleştirdi.


Yangın anında oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek için geniş kapsamlı yangın tatbikatı gerçekleştiren ekipler, senaryo gereği sınıfları tahliye ederek, okulda mahsur kalan kişileri kurtardı. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.


Diğer taraftan 8 itfaiye personelinin görev aldığı tatbikata; 300 öğrenci, 18 öğretmen ve 12 okul çalışanı katılırken, 2 itfaiye aracı kullanıldı.

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