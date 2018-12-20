Başkale'de yoğun kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başkale ve çevresinde etkili olan güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklı etkisini gösteren ve zaman zaman lapa lapa etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi bulurken, sürücülerin kar yağışına karşı hazırlıklı olmalarını istenildi.