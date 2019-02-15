Başkale'de yoğun kar yağışı

Van'ın Başkale ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Başkale ilçesinde, soğuk hava ve etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Kar yağışının ardından aracının tavanına çıkarak kürekle karı temizleyen vatandaş, ilginç görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçedeki ev ve iş yerlerinin çatılarında ise uzun buz sarkıtları oluştu. Zaman zaman etkili olan yoğun sis nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşıyor.

Başkale Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde kırsal mahallerde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.