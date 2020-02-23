İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'deki depremden geriye kalan enkaz yığınları

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü yıkımdan geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.



İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İran'a sınır olan Van'ın Van Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler Mahallelerinde bulunan kerpiç evlerin bazılarının yıkılmasına neden oldu. Depremde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya böyle yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.