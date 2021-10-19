Başkale'deki İspiriz Dağı beyaza büründü

Van’ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Van'ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, 3 bin 600 metre yüksekliğe sahip İspiriz Dağı'na kar olarak düştü. Beyaza bürünen İspiriz Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu.
Van- Hakkari yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu. Bölgede yağan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.