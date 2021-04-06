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Başkale'deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile H.T. hayatını kaybederken; yaralanan K.Y., C.T. ve M.Y. ise kaldırıldıkları Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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