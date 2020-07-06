Başkale'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Van ve çevresinde hafta sonu etkili olan sağanak yağış, Başkale ilçesinde dereleri taşırdı. O esnada bölgede deprem enkazı kaldırma çalışmalarını yürüten Ser-Bal İnşaat Şirketi ekiplerinin verdiği kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ömerdağı ve Büklümdere mahallerinde çekilen görüntülerde, sel sularının sokaklara dolduğu görülürken, Ömerdağı Mahallesi'ndeki görüntülerde ise iş makinelerinin yardımıyla mahsur kalan hayvanları kurtaran işçiler görülüyor. Deprem enkazını kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü Ömerdağı Mahallesi'nde sel baskını esnasında iş makinelerinin olması büyük bir faciayı önledi.

Sel baskınında bazı çadır ve konteynerler hasar görürken, Başkale Belediyesi ekiplerince mahallelerde yol açma ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Başkale Kaymakam Vekili Fatih Sayar, Başkale Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Dere ve Kemal Özkara, AFAD, Çevre ve Şehircilik Van İl Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde incelemelerde bulundu.