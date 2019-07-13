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Başkaleli kadınlar Karadeniz ve Batum'u gezdi

Van’ın Başkale Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 50 kadın, Karadeniz-Batum gezisine götürüldü.

Van'ın Başkale Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 50 kadın, Karadeniz-Batum gezisine götürüldü.


Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ADEM projesi kapsamında ilçedeki 50 kadın, Karadeniz-Batum turuna gönderildi. ADEM kapsamında açılan kurslarda eğitim gören 50 kadına yönelik düzenlenen gezi kapsamında ilk olarak rehberler eşliğinde Erzurum, Gümüşhane ve Artvin'in Hopa ilçesi gezildi. Daha sonra Batum'a geçen kadınlar, ardından Rize Ayder Yaylası'nı ve Trabzon'daki Uzungöl, Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek, 4 günün ardında ilçeye döndüler.

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