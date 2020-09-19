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Başkale'nin yön tanıtım tabelaları yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerin eskiyen yön tanıtım tabelalarını yeniledi.


Van Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle yön tanıtım tabelalarını yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Başkale ilçesinde eskiyen mahalle yön tabelalarının değişimi için çalışma yaptı. Yerleşim birimlerinin yönünü Türkçe ve Kürtçe olarak gösteren tabelaların montajı ilçede büyük ölçüde tamamlandı. Yapılan çalışma sayesinde vatandaşların mahallelere ulaşımı daha rahat olacak. Yine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine bağlı mahallelerin yön tabelalarının değişimi de yapılmıştı.

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