Başkan Adayı Takva'dan esnaf ziyareti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, beraberindeki İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerle birlikte esnafı gezdi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinde destek isteyen Takva, esnafa karanfil verdi.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulunan Başkan Adayı Takva, “Dün kente geldik. Bugün de çarşı merkezinde bir farkındalık oluşturmak ve esnafımızla buluşmak üzere partimiz bir program düzenledi. Bizde bu program çerçevesinde bir kısım esnafımızı dolaşarak bu anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

Esnafın tepkilerini olumlu bulduğunu dile getiren Takva, “Kentle bütünleşme anlamında, kentin merkezi alanlarında yönetsel anlayışımızı hissettirme bakımından bu çalışmaları değerli buluyorum. Önümüzdeki günlerde artık kırsal bölgelerde ve hiç erişim sağlanmamış alanlarda halka dokunmak suretiyle de sağlıklı bir seçim propagandası çerçevesinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Heyecan verici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Van'da bir değişim olması gerektiği yönünde ciddi bir kanaat var. Bizler de AK Parti teşkilatının bütün kademeleri ile birlikte bu faaliyetleri etkin bir şekilde hayata geçirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.