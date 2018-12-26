Başkan Adayı Takva'dan İHA'ya ziyaret

31 Mart seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, İHA Van Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında seçim çalışmaları ile ilgili İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e bilgi aktaran Takva, yapılacak olan projelere değindi. 31 Mart seçimlerinin Van için önem arz ettiğini dile getiren Takva, “Bu seçim, Van'ın seçimi olacak. Yatırımların, hizmetlerin ve umutlu yarınların seçimi olacak. İnanıyorum ki Van halkı; hizmet için, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için, huzurlu ve mutlu yarınlar için, istihdam için ve özellikle Van'ın hak ettiği yere gelmesi için oyunu sandığa yansıtacak. Ben bu anlamda Van için, Van halkı için, partimiz için güzel ve iyi neticeli bir seçim olacağını düşünüyorum” dedi.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Başkan Takva'ya başarılar dileyerek, ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Başkan Takva'ya ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan ve partililer eşlik etti.