Başkan Akman, batık tekneyi arama çalışmalarını inceledi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde görmek için bölgeye gelen Başkan Salih Akman, burada jandarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Başkan Akman, daha sonra bölgede haber takibi yapan gazetecileri ziyaret etti. Konuya ilişkin gazetecilerle sohbet eden Akman, daha sonra bölgeden ayrıldı.